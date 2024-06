Camera, maxi-rissa: pugni e colpi proibiti, il grillino Donno a terra e via in sedia a rotelle

12 giugno 2024 a

a

a

Caos e violenza in aula alla Camera, dopo la bagarre registrata in giornata sul premierato. Ma in questo caso, l'episodio è clamoroso e gravissimo. Tutto inizia quando il deputato M5s Leonardo Donno, protestando contro l'Autonomia, prova - come riferito da fonti parlamentari e poi confermato dal video che potete vedere in calce - a consegnare al ministro Roberto Calderoli una bandiera dell'Italia. Poco prima, tutti i grillini avevano esposto una bandiera tricolore, alzandosi in piedi dai propri scranni.

In seguito al blitz, il grillino Donno è stato espulso dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ma poco prima alcuni parlamentari di maggioranza si sarebbero inseriti nel parapiglia, dunque - riferisce Nicola Fratoianni - "Igor Iezzi (della Lega, ndr) lo ha colpito con dei pugni ripetutamente alla testa ed è stramazzato a terra". Donno è stato poi portato via dai paramedici in sedia a rotelle. Nelle immagini si vede la bagarre che si scatena in aula, un mucchio selvaggio tra parlamentari e commessi. Nello stesso video si vede il tentativo di aggressione di Iezzi ai danni di Donno, anche se, al netto del resoconto di Fratoianni, i colpi non sembrano andare a segno. Per certo, un episodio increscioso.

A stretto giro, la durissima presa di posizione del M5s: "L'aggressione avvenuta alla Camera ai danni di Leonardo Donno è un fatto gravissimo e vergognoso. Il nostro deputato voleva solo consegnare una bandiera italiana al ministro Calderoli, quando è stato aggredito fisicamente da parlamentari della maggioranza tra cui il leghista Iezzi, venendo colpito con pugni e finendo a terra. Chiediamo provvedimenti seri e immediati contro questo atto di vero e proprio squadrismo perpetrato all'interno delle istituzioni che infanga la nostra democrazia e qualifica chi lo ha compiuto", concludono i grillini.