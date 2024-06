Sergio Mattarella e le fake-news: "Diffusa tempesta contro l'Italia"

18 giugno 2024 a

"Ve ne sono, li registriamo e non sono di oggi": Sergio Mattarella, parlando da Chisinau, in Moldavia, lo ha detto a proposito delle azioni di disinformazione da parte della federazione russa in Italia. Poi ha aggiunto: "C'è una molteplicità di siti web, una diffusa tempesta di fake news e sono forme di ostilità inaccettabili. Mi auguro che siano stabilite regole di comportamento dalle istituzioni internazionali".

Il capo dello Stato, parlando della guerra in Ucraina, al termine dell'incontro con l'omologa della Moldova, Maia Sandu, ha ribadito quanto successo solo pochi giorni fa in Italia: "Il recente Vertice del G7, svoltosi nei giorni scorsi a presidenza italiana, ha confermato che la volontà di assistere l'Ucraina non avrà cedimenti né indebolimenti e proseguirà finché necessaria". E ancora: "Assieme alla Presidente Sandu abbiamo riaffermato il nostro fermo sostegno alla integrità e alla indipendenza dell'Ucraina".

Un monito, poi, il presidente della Repubblica lo ha lanciato all'Unione europea: "All''interno dell'Unione vi è un'esigenza di velocità", per cui bisogna procedere "senza indugio. Tutti facciamo esperienza del fatto che i problemi nascono velocemente e ciascuno di questi richiede risposte immediate e tempestive e se la Ue non è in grado di rispondere in modo tempestivo i problemi saranno risolti secondo le scelte di altri. I problemi non aspettano i tempi di procedure lente e ritardate". E ancora: "È indispensabile per l'Ue completare la sua dimensione finanziaria. Non può restare incompleta una comunità finanziaria. Così come è indispensabile dar vita realmente, finalmente, a una politica estera comune e di difesa comune, sollecitata particolarmente oggi per l'aggressività della federazione russa ma che è sempre stata un'esigenza forte per l'Unione".