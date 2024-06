Schlein in piazza Santi Apostoli: "Meloni sedicente patriota. Li dobbiamo fermare"

18 giugno 2024 a

Si sta riempiendo piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione delle opposizioni contro autonomia e premierato. In piazza tanti tricolore e bandiere dei partiti promotori- Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Più Europa. Tra le sigle che hanno aderito, anche Cgil a ANPI. Assenti invece Azione e Italia Viva. I lavori alla Camera sono stati sospesi e riprenderanno in seduta notturna proprio per permettere ai parlamentari di scendere in piazza.

Ci sono ovviamente sia la segretaria del Pd Elly Schlein sia il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, arrivato a piedi insieme ai deputati del Movimento. Per la Schlein, uscita a differenza dell'ex premier decisamente ringalluzzita da elezioni europee e ultimi sondaggi, selfie, strette di mano e incoraggiamenti ("Avanti cosi', segretaria", "Convincili a fare le alleanze"). Quindi l'affondo contro la premier Giorgia Meloni, a pochi minuti dall'approvazione in Senato del Ddl sul premierato (che ora passerà a Montecitorio).

"E' una bellissima piazza, con tanta partecipazione. L'abbiamo convocata in pochi giorni. La bellezza di vedere tante bandiere, diverse e tutte insieme, unite per difendere la costituzione e l'unità nazionale", dice la segretaria dem. "Oggi al Senato è passato il premierato, la sedicente patriota sta portando avanti la sua riforma che spacca l'Italia. Stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l'autonomia differenziata, una riforma che vuole aumentare le diseguaglianze. E' importante essere qui come forze di opposizione, realtà politiche, sociali e associative, cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra costituzione. Li fermeremo insieme, li dobbiamo fermare".

Tra bandiere arcobaleno, tricolori e cartelli fatti in casa ("Su questa Costituzione antifascista avete giurato", "Siete e sarete sempre dei poveri fascisti", "Meloni è fiera delle sue giovanili neofascista"), c'è anche il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: "Noi siamo arrivati 4 mesi fa in piazza, siamo venuti qua a Roma contro l'autonomia in questa versione che spacca l'Italia. E per lo sblocco dei fondi di coesione che sono tuttora bloccati. Siamo qui di nuovo, lottiamo. Oggi vedo più consapevolezza, poi le alleanze si fanno sui programmi e ancora non ci siamo".