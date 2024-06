Enrico Letta e Mes, provocazioni inutili

22 giugno 2024 a

Pronti via, l’Unione Europea continua come prima più di prima. Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno continuato a menare le danze come se nulla fosse accaduto nel voto europeo, hanno subito cercato di marginalizzare Giorgia Meloni (che a differenza loro, le elezioni le ha vinte), ma hanno miseramente fallito il blitz. Il Re Solo di Francia intanto perde i pezzi, il gruppo di Renew si sta assottigliando per defezioni varie nell’area liberale, quindi anche la maggioranza di Ursula von der Leyen comincia ad essere meno solida. Avendo iniziato male, la legislatura non può che continuare peggio, nel segno della vecchia Commissione e di un format di maggioranza che è contro la Storia. (...)

