Emiliano, "per favore andate a votare": campagna elettorale per Leccese su Whatsapp

23 giugno 2024 a

a

a

"L’affluenza a Bari è bassa, per favore chiamate tutti i vostri riferimenti e chiedetegli di andare a votare": inizierebbe così il messaggio Whatsapp che il governatore pugliese Michele Emiliano avrebbe inviato ad alcuni contatti, secondo quanto riportato dal sito QuintoPotere. "Il fatto che un candidato abbia preso la maggioranza dei voti non rende inutile il ballottaggio - si leggerebbe ancora nel messaggio, in riferimento al candidato di centrosinistra Vito Leccese -. Nessuno ha ancora vinto solo perché al primo turno ha preso oltre il 70% dei voti”.

Il governatore, poi, avrebbe aggiunto: "Mobilitate tutti e chiedetegli di andare a votare. Si vota sino a domani alle 15. Forza forza forza, votare è un diritto, ma anche un dovere. Fate girare ovunque”. Per i ballottaggi in Puglia, che coinvolgono 8 Comuni tra cui Bari e Lecce, alle 19 ha votato il 20,91% degli aventi diritto, secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e riferiti a tutte le sezioni. A sfidare Leccese c'è Fabio Romito per il centrodestra.

"La via maestra è la rivolta di tutti gli italiani e i patrioti": il delirio di Emiliano contro il governo

Duro il commento del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Se a Bari ci fosse una Procura della Repubblica si accorgerebbe che Emiliano a urne aperte continua a fare campagna elettorale per Leccese, dopo aver fatto ieri - ed era vietato - campagna elettorale per Salvemini a Lecce dicendolo con sfrontatezza alle televisioni. Io mi chiedo ancora se non si sia sentita in imbarazzo la nota sorella del boss barese a ritrovarsi in casa uno come Emiliano".