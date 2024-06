Roberto Speranza la spara: "Che gioia Potenza! Chiaro no ad autonomia e premierato"

24 giugno 2024 a

a

a

La vittoria del centrosinistra a Potenza rende euforico l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, che ha commentato la vittoria di Vincenzo Telesca, eletto sindaco al ballottaggio col 64,9%, in modo particolare: "Dal secondo turno delle elezioni amministrative arrivano segnali incoraggianti. È un voto che premia la qualità delle nostre proposte", ma non solo. Ecco poi la sparata: "Personalmente credo anche che sia un voto per dire no a progetti scellerati come autonomia differenziata e premierato. Avanti così". Pur di attaccare il governo, insomma, vale tutto.

Al termine del suo post sui social, il deputato dem ha scritto: "Ps: che gioia per Potenza!". Poco prima dell'ufficialità, invece, sulla piattaforma X aveva scritto solo "Potenza!", seguito da tre cuori rossi. Intanto, le congratulazioni al neo sindaco di Potenza sono arrivate anche dal presidente della della Basilicata, Vito Bardi: "Congratulazioni. Il mio auspicio è che sia il sindaco di un'intera comunità, a prescindere dal colore politico dei singoli cittadini. Un abbraccio a Francesco Fanelli che, ancora una volta, ha dimostrato correttezza, lealtà e spirito di squadra".

Il candidato sconfitto, invece, che aveva vinto al primo turno, ha dichiarato: "La sconfitta è netta, complimenti a Telesca. Grazie a chi ha deciso di votarci e buon lavoro a Telesca per il bene della città".