Ue, Matteo Salvini: "Reagiremo con tutti i mezzi al colpo di Stato di Bruxelles"

Matteo Salvini attacca l'Unione europea schierandosi totalmente dalla parte di Giorgia Meloni: "Ennesimo gesto di arroganza, di mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento, da parte di Bruxelles e dei burocrati europei che hanno riconfermato la von der Leyen con una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi cinque anni".

In un video messaggio diffuso all’indomani del Consiglio Europeo, il vicepremier e leader della Lega, commenta duramente le nomine Ue, "È stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili", conclude.

"Nomine sbagliate nel metodo e nel merito". Meloni alza la voce in Europa, "ecco cosa significa il rispetto"

"Sono giudizi politici, non è il mio linguaggio, ma assolutamente non influiscono sul peso dell’Italia" a livello europeo le parole di Salvini, secondo cui l’esito delle trattative sulle nomine Ue "puzza di colpo di Stato". Lo afferma alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispetto alle dichiarazioni del leader della Lega. "La trattativa la fa il presidente del Consiglio per conto dell’Italia, non per conto delle forze politiche che sostengono il governo. Non credo che nessuno pensi in Italia che al nostro Paese non spetti un portafoglio di grande importanza e la vicepresidenza della Commissione europea, cosa che è sempre accaduta tranne che con Gentiloni", precisa Tajani.