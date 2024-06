Alessandro Di Battista, fango su Giorgia Meloni: "Ha le mani sporche di sangue"

28 giugno 2024 a

"Se mantiene il silenzio" su quanto avviene a Gaza, "la Meloni ha le mani sporche di sangue". Lo ha detto Alessandro Di Battista nel corso della manifestazione per la presentazione della legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato Di Palestina. "Avrebbe gli strumenti per intervenire, parlare, proporre delle sanzioni, ma invece sta zitta - ha spiegato l'ex grillino- è politicamente coinvolta, io non mi capacito, l'ho conosciuta".

Dibba si è poi scagliato anche contro lo stato di Israele, colpevole - secondo lui - di strumentalizzare l'odio nei suoi confronti. "L'antisemitismo è osceno, una vergogna. Ma è altrettanto vergognoso l'uso che Israele fa dell'antisemitismo, un osceno uso strumentale - ha detto Di Battista -. Questi terroristi di Stato, fanatici, fondamentalisti, volgari assassini israeliani utilizzano l'antisemitismo per giustificare i propri massacri e addirittura accusano di antisemitismo le Nazioni Unite perché si scandalizzano rispetto a quello che stanno facendo a Gaza - ha poi aggiunto - Questa roba qua la facevano i nazisti".

L'ex pilastro del Movimento Cinque Stelle ha poi parlato del suo passato in politica, sostenendo di non avere alcuna nostalgia di quei tempi. "Io penso di aver dimostrato in ogni modo di non essere particolarmente nostalgico rispetto ai palazzi, sono uscito per mia volontà. Mi piace fare politica, mi piace soprattutto costruire sistemi su larga scala, di partecipazione dal basso". E sulle voci che lo danno ai ferri corti con il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, Dibba ha risposto: "Francamente a me di queste robe qua non interessa molto, mi interessa fare delle cose belle da cittadinanza attiva. Certe polemiche - ha poi concluso - mi sembrano il trapassato remoto".