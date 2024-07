Francia, Daniele Capezzone: "I macroniani italiani? Aiutateli ad attraversare la strada"

01 luglio 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nella sua consueta rassegna stampa di Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di fatto bisogna mettere in chiaro che oggi a farla da padrone sono i risultati delle elezioni francesi. E come sottolinea il direttore editoriale di Libero il day after potrebbe essere abbastanza duro per i macroniani italici: "Se ne incontrate qualcuno mi raccomando assecondateli e aiutateli ad attraversare la strada perché oggi per loro tutto è più difficile". Insomma un vero disastro per i centristi francesi che devono fare i conti con l'avanzata delle destre che ormai è una costante del voto in Europa e che solo a sinistra e appunto al centro non riescono a digerire. Ecco dunque il punto su questo voto francese da parte di Daniele Capezzone. Godetevi la clip, ovviamente non mancano le sorprese... Qui di seguito il video.