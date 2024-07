Giuseppe Conte, altra gaffe su Matteotti: "L'attentato qui a Bologna nel 2026"

03 luglio 2024 a

Il professore, l'avvocato del popolo, l'elegantissimo Giuseppe Conte è scivolato nuovamente sulla storia. L'ex premier infatti avrebbe bisogno di un corso di recupero (accelerato). Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui il leader del Movimento Cinque Stelle, partecipando alla festa dell'Anpi lo scorso 1 luglio a Bologna, si è esibito in une esercizio di retorica citando l'omicidio Matteotti ma scivolando sulla data e soprattutto la città in cui si è consumato per mano fascista il terribile delitto.

"Sapete che è stato ucciso qui a Bologna nel 2026", ha affermato l'ex premier tra lo stupore generale. E ricordiamo sommessamente al maestrino Conte che Matteotti è stato ammazzato il 10 giugno del 1924 a Roma. Una cosa nota ai più e che si studia anche sui manuali di storia contemporanea che abbiamo sui banchi di scuola. Va anche sottolineato che non siamo davanti a un episodio isolato. Giuseppe Conte infatti ha già nel suo palmares un'altra clamorosa gaffe.

Nel marzo del 2023 in un discorso in Senato confuse Matteotti con Andreotti: epoche e personaggi diversi. "Citando il celebre discorso di Benito Mussolini, all’indomani del delitto Andreotti quando rivendicò la svolta dittatoriale", aveva tuonato dagli scranni di palazzo Madama. Ora un altro imbarazzante episodio.