Ilaria Salis contro Meloni: "Stato di Polizia, vergognosa lei e il suo governo"

Arriva il giorno in cui Ilaria Salis si presenta all'assemblea di Alleanza Verdi-Sinistra, che si è tenuta oggi, sabato 6 luglio, a Roma. L'assemblea del partito che la ha eletta in Europa, facendola così uscire dalle carceri ungheresi. Giorni difficili, per la Salis, con le accuse dell'Aler per i mancati pagamenti e, soprattutto, per le polemiche che ormai proseguono da settimane per il fatto che abbia rivendicato la legittimità delle occupazioni, lei che apparteneva al cosiddetto "Movimento per la casa".

La Salis si presenta al Centro congressi Frentani, ad accoglierla Nicola Fratoianni: per l'eurodeputata si tratta della prima comparsata nella Capitale dopo l'elezione all'Europarlamento. "Sono proprio contento per la sua elezione, ogni tanto la politica è davvero subito utile, tirarla fuori da lì...", ha affermato Fratoianni rivolgendosi alla Salis, il riferimento è alle carceri ungheresi, le parole di Fratoianni sono state accolte da un lungo applauso di tutti i presenti.

Poi ha preso parola direttamente lei, direttamente Ilaria Salis, che ha voluto replicare a quanto detto da Giorgia Meloni giovedì sera a Dritto e Rovescio, all'ultima puntata stagionale del programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. In quella circostanza il premier: "In Italia la casa è sacra, chi la occupa si vergogni". E ancora, aveva aggiunto il premier: "Considero vergognoso che i privilegiati occupino abusivamente le case destinate alla povera gente e che chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi faccia apologia della violazione delle leggi".

Dunque, ecco la risposta dell'europarlamentare: "Le parole di Giorgia Meloni sull’istigazione a delinquere da parte dei movimenti per la casa? Trovo vergognoso che alle istanze e alle rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione e con lo stato di polizia. Per intervenire sulle questioni sociali si dovrebbe considerarle in maniera seria e intervenire sulle condizioni di vita delle persone, cosa che questo governo si guarda bene dal fare", sparacchia Ilaria Salis, di fatto continuando a rivendicare quanto fatto negli anni.

Poi, commentando la sua elezione: "Io sento un forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. E Intendo impegnarmi al massimo per portare avanti le cose in cui credo, che poi credo siano anche le motivazioni per cui mi hanno votata", ha concluso Ilaria Salis.