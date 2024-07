Ilaria Salis contro Giorgia Meloni: "Attacchi quotidiani, istiga all'odio"

06 luglio 2024 a

Signore e signori, prende la parola Ilaria Salis, l'eurodeputata portata a Bruxelles da Avs, ossia la premiata ditta composta da Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Ilaria Salis infatti ha preso parte all'assemblea di Sinistra Italiana, il partito di cui Fratoianni è segretario, che si è tenuta oggi, sabato 6 luglio, a Roma. "Compagne e compagni, è un piacere essere qui, libera", ha esordito Ilaria Salis. Dunque un ringraziamento "di cuore" per il "sostegno e la fiducia non scontati" nei suoi confronti. "Credo sia importante che insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà nel segno dell'antifascismo e dei diritti non è un ideale astratto ma una forza concreta, che quando diventa collettiva diventa travolgente". "Un insegnamento che può andare ben oltre la mia vicenda personale", ha aggiunto.

Poi l'abbraccio sul palco, ovviamente con Fratoianni. Quindi la citazione de L'inferno dei viventi di Italo Calvino, con i due modi per affrontarlo, quell'inferno: farne parte fino a non vederlo più oppure saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno non lo è, strada certo più rischiosa e che chiede apprendimento ed attenzione continui. Scontato che Salis abbia chiesto alla platea di percorrere insieme la seconda, di strada.

Dunque, dopo aver apparecchiato al meglio la tavola, è partito l'attacco serratissimo contro Giorgia Meloni. Ilaria Salis denuncia "gli attacchi che ricevo quotidianamente non ultima dalla presidente del Consiglio che attaccando me attacca una visione del mondo, è la propaganda di destra, che mistifica la realtà e istiga all'odio", spara la Salis. Eppure, di attacchi della Meloni nei suoi confronti si ricorda quello dello scorso giovedì a Dritto e Rovescio e pochi altri. Dunque, l'eurodeputata ha aggiunto che "il movimento di lotta per la casa non toglie niente a nessuno, sono un'alternativa al racket e alla guerra fra poveri, rappresentano anche una critica attiva alla politica di abbandono e speculazione edilizia, ma la destra strumentalizza la questione sull'occupazione invece è un problema sociale concreto che va dal caro-affiti all'accesso ai mutui, alla gentrificazione delle città. Io intendo impegnarmi su questo", ha assicurato la "reginetta" delle occupazioni.

E ancora: "La proposta della destra è molto chiara. Alle questioni sociali rispondono con lo stato di polizia e ogni rivendicazione dal basso viene criminalizzata sistematicamente", ha concluso Ilaria Salis, già perfettamente rodata nei panni del politico che, come un disco rotto, ripete il peggio del peggio contro Meloni e il suo governo.