Ilaria Salis, il radicale Silvio Viale: "Una che avuto un colpo di c…"

"E fatevi una risata alla faccia dei 143.000 che le hanno dato la preferenza. In fondo è solo una che avuto un colpo di c…": il consigliere comunale di Torino Silvio Viale, esponente di +Europa, storico militante radicale e già eletto negli anni Novanta con i Verdi, lo ha scritto in un post su Facebook riferendosi a Ilaria Salis. Meno felice la scelta della foto a corredo del messaggio: la copertina di un libro con la foto di Ilaria Salis, una grafica che ricorda una nota casa editrice torinese e il titolo: "Diario di Farla Frank".

Una scelta, quella di utilizzare la tragica vicenda della bambina ebrea diventata simbolo della Shoah, che è stata criticata e condannata da molti utenti. Resta, in ogni caso, il malumore di Viale per l'elezione dell'attivista al Parlamento europeo. La 40enne, accusata di aggressione in Ungheria, è diventata eurodeputata dopo essere stata votata come candidata di Alleanza Verdi Sinistra. Cosa che le ha permesso di acquisire l'immunità e quindi di lasciare Budapest, dove era ai domiciliari, per rientare in Italia.

La Salis, però, è spesso nel mirino della satira, come quella di Viale, per un altro motivo: l'accusa di aver occupato abusivamente una casa popolare a Milano in passato senza subire alcuna conseguenza. Anche se lei ha sempre negato le accuse. In molti non riuscirebbero proprio a digerire il contrasto tra il suo ruolo di europarlamentare e il suo passato controverso.