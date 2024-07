Laura Boldrini-choc: "Gli uomini non svolgono a pieno titolo il ruolo di padri"

30 luglio 2024 a

"Abbiamo visto nel bel servizio che avete fatto la vita di questa donna, che è un percorso ad ostacoli. Questa donna dice: io la sera stramazzo perché non ce la faccio più": Laura Boldrini ha commentato un servizio de L'Aria che tira su una donna lavoratrice, usando parole forti e anche qualche luogo comune. In particolare, ha detto: "Questa è la vita del 90% delle donne in Italia, che sono sole, in gran parte perché non c'è un sistema di welfare adeguato per i bambini e per gli anziani, in parte perché gli uomini in casa non svolgono a pieno titolo il ruolo di padri, di condivisione degli oneri domestici, perché per cultura si sentono esenti. Questo non è più concepibile".

Poi ha raccontato qualcosa che la riguarda da vicino: "Io ho ospite a casa mia in questi giorni mia nipote, che ha una bambina di 9 mesi. Lei lavora a distanza, sapete che vuol dire per una donna lavorare a distanza e avere una bambina di 9 mesi? Impazzire vuol dire, perché quella bambina tu la devi guardare sempre, specialmente quando inizia a gattonare. Ma la lista d'attesa dell'asilo nido è infinita, non arriverà mai al suo caso perché lei lavora da casa e quindi è considerata una che ha meno precedenza rispetto ad altri che magari hanno un lavoro dipendente".

Infine, immancabile la stoccata a Giorgia Meloni: "Se abbiamo un presidente del Consiglio donna, io mi aspetto un piano straordinario sull'occupazione, perché siamo gli ultimi in Europa. Mi aspetto che il Pnrr non tagli gli asili nido perché mancano come il pane. Allora come facciamo a parlare di genitorialità se in Italia non facciamo il congedo paritario di genitorialità?".