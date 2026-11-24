Elisabetta Gardini parla e Brando Benifei fa cenni con la testa. Accade a 4 Di Sera nella puntata in onda lunedì 23 novembre. Al centro le violenze nelle manifestazioni e le ultime strette proposte dal governo: “Dire a questo studente che non si deve preoccupare perché se lui manifesta pacificamente potrà continuare a manifestare pacificamente come hanno sempre fatto tutti gli studenti di tutte le generazioni... Però vede c’è un fenomeno oramai dilagante non soltanto in Italia dove le piazze infiltrate da violenti, violenti che si infiltrano nelle manifestazioni, saccheggiano e devastano i centri delle città, i negozi e quant’altro. Allora noi diciamo una cosa semplice che è di buon senso, chi sfascia paga, lo ripeto chi sfascia paga”.

E di fronte a queste parole della deputata di FdI, l’europarlamentare del Partito democratico cosa fa? Scuote la testa, in segno di dissenso.

Poco prima Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera, è stato chiaro: “Marcatori per chi compie reati nei Cortei: l’inammissibilità in legge di bilancio non cambia il nostro obiettivo. L’emendamento è già stato presentato anche al decreto-legge sui Cortei, che sarà discusso nei prossimi giorni in Commissione Giustizia alla Camera: stesso obiettivo, nella sede più naturale. Rimane la ferma convinzione che sia necessario agire per arginare i violenti e colpire chi commette reati facendosi scudo delle grandi manifestazioni. L’uso di sostanze traccianti per individuare chi sfascia le vetrine, assalta le forze dell’ordine o guida in modo organizzato i gruppi violenti potrà dunque diventare legge nell’ambito dell’esame del decreto”.