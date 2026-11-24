C’è un momento in cui le domande diventano scomode e chi dovrebbe rispondere preferisce alzare la voce. Giuseppe Conte, convocato davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, sembra aver scelto proprio questa strada. L’ex premier si presenta per chiarire le decisioni assunte durante la pandemia, ma finisce per trasformare l’audizione in un acceso confronto con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Tra contestazioni, repliche stizzite, minacce di querele e accuse di diffamazione, il professore perde progressivamente il suo abituale aplomb. Urla e batte i pugni come non lo avevamo mai visto. E soprattutto lascia sul tavolo interrogativi ai quali non basta rispondere indignandosi.A rendere ancora più significativo il confronto è la scelta di Bignami. Prima di cominciare, il parlamentare meloniano legge alcuni messaggi inviati da familiari delle vittime della pandemia. Sono testimonianze dolorose e domande rimaste senza risposta: perché l’Italia non era preparata? Perché il piano pandemico non era aggiornato? Perché si è arrivati a dover scegliere chi curare? E qualcuno ha approfittato economicamente dell’emergenza? Non un processo sommario, dunque, ma la richiesta di fare luce su una stagione che ha lasciato dietro di sé lutti, sofferenze e decisioni ancora da ricostruire.Conte, tuttavia, imbocca subito la strada della polemica politica. Contesta l’impostazione della Commissione, accusandola di essere un «plotone d’esecuzione» e lamentando l’esclusione delle Regioni (Lombardia e Veneto in particolare) dal perimetro dell’inchiesta. Il punto più delicato riguarda però due nomi: Domenico Arcuri e l’avvocato Luca Di Donna.Due figure sulle quali Giuseppi è chiamato a fornire chiarimenti e rispetto alle quali la sua ricostruzione lascia più di una perplessità.Sulla vicenda Di Donna, il problema non è soltanto giudiziario, ma anche politico.

Conte ha sempre respinto ogni coinvolgimento e sostenuto di non aver incontrato l’avvocato durante il proprio mandato a Palazzo Chigi e che il loro rapporto si sarebbe interrotto con il suo arrivo alla guida del governo. Bignami è diretto: «Lei minaccia di querelare chi gli chiede conto di quelle presunte intermediazioni, ma non il suo collega di studio Di Donna che spendeva il suo nome traendone profitto. Perché?». Il leader di M5S va completamente nel pallone.Stizzito inizia a fare domande ai commissari, cercando la rissa pur di non rispondere alle domande. «È la reazione di chi ha una paura incredibile di ciò che sta emergendo: dalle sue bugie sui rapporti con Di Donna ai rincari del cento per cento sulle mascherine cinesi “non mediche”, fino ai verbali riservati dell’Unità di Crisi che certificano tutte le contraddizioni del suo governo», svela la parlamentare Ylenja Lucaselli (Fdi). Il leader di M5S «è in continua contraddizione», sottolinea Bignami.L’altro capitolo spinoso è quello di Domenico Arcuri, scelto da Conte come commissario straordinario per l’emergenza Covid. Interviene il presidente, Marco Lisei: «Perché fra 56 milioni di italiani ha scelto Arcuri?». E incalza: «Perché non ha preso Figliuolo?». È a questo punto che il confronto degenera.Conte invita Lisei a lasciarlo parlare, il presidente ribatte che lo farà quando avrà compreso la domanda. La replica dell’ex premier è un furioso «Ma come si permette?».

Una reazione sproporzionata. Il problema, evidentemente, non è la domanda, ma la difficoltà di affrontarne il contenuto particolarmente spinoso. Arcuri non era un dettaglio nella gestione dell’emergenza. Era una figura centrale nella macchina organizzativa allestita durante la pandemia, nominata dall’allora premier pentastellato. Quando il confronto si sposta sulle accuse di diffamazione, Conte abbandona definitivamente il terreno dei chiarimenti. «È disposto con i suoi colleghi a rinunciare all’immunità parlamentare?», chiede in modo sfrontato ai componenti della maggioranza, lamentando di non poter querelare chi lo attacca perché protetto dalle prerogative parlamentari. Bignami non si sottrae e rilancia: sono disposto a dimettermi immediatamente da deputato, insieme a Conte, per affrontare la questione in tribunale senza lo scudo parlamentare. Una provocazione politica, certo. Ma il leader grillino alla fine fa retromarcia: «Certo che no». Poi nascondendosi dietro il mandato ricevuto dagli elettori definisce una «baggianata» la proposta di lasciare il Parlamento. Senza vergogna.Conte avrebbe dovuto ricostruire le scelte del suo governo durante la pandemia, ma non l’ha fatto neanche questa volta. E i familiari delle vittime - che hanno chiesto di sapere perché il Paese si sia trovato così vulnerabile, chi abbia preso certe decisioni e sulla base di quali valutazioni - restano senza risposte.