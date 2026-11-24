Il nervosismo con cui Conte ha affrontato la sua audizione in commissione Covid non è solo dovuto alla ovvia difficoltà dell’ex premier nel giustificare le sciagurate scelte e i pasticci economici della guerra al virus. È probabile che Conte sia preoccupato per come stanno andando le cose nella telenovela della scelta del candidato premier del Campo largo che dovrà sfidare Giorgia Meloni.

E allora, se non hanno il coraggio di farlo gli amici, è giusto che qualcuno glielo dica con la franchezza del caso: primarie o non primarie il prescelto non potrà essere lui. Il motivo è addirittura prepolitico: non esiste in natura nessuna organizzazione in cui comanda il socio di minoranza, per di più se contro la volontà di quello di maggioranza. I rapporti di forza dentro il Campo largo sono chiari e stabili: il Pd vale il doppio dei Cinque Stelle e non ci può essere motivo al mondo, né sarebbe giusto cercarlo a tutti i costi, per cui debba rinunciare a fare valere tale proporzione di forza.Hai voglia a scrivere un programma (si fa per dire) condiviso, a giurarsi eterna fedeltà, a fare appello alla lotta al nemico comune, a evocare la possibile perdita del Quirinale.

Tutte belle parole che al dunque si scontrano con la natura umana: comanda chi paga, il portafoglio elettoralmente più gonfio è indiscutibilmente quello in tasca ad Elly Schlein che peraltro non ha alcuna voglia di cederlo ad alcuno.Quando gli arcinemici ex Pci ed ex Dc si misero insieme per fermare Berlusconi, ben conoscendo le regole basilari della politica, misero da parte ambizioni personali e decisero di chiamare Prodi a fare da bella figurina, poi una volta vinto regolarono i conti tra di loro. Oggi, qualsiasi altra strada sarebbe autodistruttiva, lo sanno tutti meno Conte e suoi interessati consiglieri.