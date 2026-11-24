Domani apre a Verona l’assemblea dell’Anci guidata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, uomo del Campo largo, dal titolo “Cara Italia”. In locandina splende il sorriso di Anna Iberti, la ragazza del ’46 simbolo della Repubblica. L’unica donna prevista è di carta: sul palco ci saranno solo uomini. Nove in tutto, amministratori di destra e di sinistra, ospiti, e il presidente Sergio Mattarella. Quel palco è la rappresentazione dell’incoerenza progressista che ogni giorno ci ricorda che un tavolo di soli maschi è inaccettabile. Oltretutto, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne. Così lo schieramento di soli uomini diventa molto più di un errore di protocollo. Due assessore della giunta padovana di centrosinistra hanno protestato: almeno per le presenze non istituzionali - Gianni Morandi chiamato a cantare l’inno e Walter Veltroni a raccontare Giorgio La Pira, il “sindaco santo”, d’accordo, ma pur sempre un altro uomo - si poteva pensare alle donne.Per loro l’Anci ha riservato solo un posto in locandina. Ferme e zitte. Proprio come piace al patriarcato che certi politici di sinistra vedono sempre e solo negli altri.