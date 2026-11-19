Anche a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità quotidiano di Rete 4, si torna a parlare di patrimoniale e di mancate intese dell’opposizione per trovare nelle tasche degli italiani le risorse per mandare avanti il Paese. Tra gli ospiti in studio c’è Paolo Liguori, direttore editoriale del Sistema Tgcom24, che proprio non ci sta a seguire un programma, quello del campo largo, a suo modo di dire inefficace dal punto di vista comunicativo.

Queste le parole di Liguori: “La tassa patrimoniale è una baggianata, mi sentite bene a casa? Se ne continua a parlare, ma non si farà mai in questa maniera soprattutto. Il fatto che non siano d’accordo nel campo largo su che tipo di tassa bisogna fare a me terrorizza, perché cosa significa? Significa dateci i voti, che stiamo insieme ma non sappiamo perché e dopo che ci avete eletto decideremo perché. Questa è una fesseria, è una baggianata, anche il reddito di cittadinanza che Conte, parte del campo largo, ancora propone. Allora io voglio sapere, se dovessi mai votare il campo largo e il motivo per cui non lo voterei è perché c’è questa confusione nella comunicazione. Dovrei sapere che cosa vorrebbero fare dopo, vorrebbero fare quella patrimoniale da 100, da 45, da 32?”.

Patrimoniale, Paolo Liguori: "Non voterei il campo largo per la confusione nella comunicazione".#4disera pic.twitter.com/n9onIcHgY7 — 4 di sera (@4disera) November 18, 2026

Interviene, allora, la giornalista Tiziana Ferrario che cerca di allargare il focus: “Nessuno, però, nel centro-destra e nel centro-sinistra ha il coraggio di parlare in modo serio di un sistema fiscale più equo, perché questi 100 miliardi di evasione sono una cosa seria, significa che un terzo degli italiani paga le tasse per tutti gli altri che non le pagano. E questo significa che paga la sanità, per quelli che non pagano le tasse, paga la scuola per queste persone. Allora su questo, forse, varrebbe la pena di avere un po’ più di correttezza”.