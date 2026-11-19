Dopo le lacrime di Fiano, ecco le bordate di Mancuso. Già membro della direzione nazionale, ex presidente di Arcigay, tra i promotori di Sinistra per Israele, Aurelio Mancuso ha annunciato il proprio addio ai dem in seguito alla votazione del Pd contro il ddl antisemitismo. E lo ha fatto sbattendo la porta.

“La questione del ddl antisemitismo è stata l’ultima goccia: coerente, tra l’altro, con tutta una serie di posizioni che Schlein e l’attuale gruppo dirigente hanno preso in questi anni. Perché ormai si è spostato completamente l’asse del partito, della sinistra”, è l’attacco dell’ormai ex piddino, intervistato da Il Foglio.

“Il Pd - ha proseguito - ha deciso di prestare il fianco alle piazze pro-Pal più estremiste, comportando una rottura profonda all’interno della sinistra italiana”.

Da Mancuso arriva poi l’ennesima conferma sulla “linea unica” all’interno del partito: “Dentro il Pd ormai o si sta zitti per conformismo, o si sta zitti sperando che questa linea folcloristica sui generis della segretaria possa portare a qualche risultato per il campo largo. Auguri”. “Da partito riformista qual era - ha aggiunto -, il Pd ha iniziato a farsi guidare dai movimenti. Dal Movimento (5 Stelle, ndr), dall’ala più antagonista di questo Paese. Anche sui temi etici: qualcosa a cui io non posso aderire”.

Non manca la stoccata finale alla segretaria dem: “A suo tempo in tanti si lamentavano del dispotismo di Renzi, al quale feci anch’io opposizione interna quando guidava il Pd. Ecco, ad avercene! Schlein è molto peggio di lui”.