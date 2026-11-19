«Lascio il Pd, ma il mio non è un addio alla politica. Non poteva essere diversamente, la mia militanza è caratterizzata anche dalla lotta all’antisemitismo».

Intende candidarsi alle prossime Politiche con qualche altra forza?

«Quello che ho appena fatto è stato molto difficile e non l’ho ancora metabolizzato del tutto. Non so rispondere sul mio futuro. Di certo, continuerà il mio impegno nell’associazione “Sinistra per Israele Due popoli due Stati”».

La sua decisione avviene in concomitanza con il voto contrario del Pd al decreto antisemitismo, ma suppongo che la stesse maturando da tempo...

«Dal pogrom del 7 ottobre 2023 non sono stati anni facili per me.Ho sentito dire cose che non condivido, per di più con toni e accenti non consoni; e non solo nel Pd».

La militanza a sinistra di Emanuele Fiano, figlio di Nedo, uno dei 363 italiani sopravvissuti ad Aushwitz, ha più di quarant’anni. Parte dal movimento giovanile sionista socialista Hashomer Hatzair e si infrange contro il muro eretto dal suo ex partito alla norma per frenare l’esplosione in Italia di un antisemitismo di ritorno, che ha visto aumentare gli episodi del 300 per cento in tre anni, alimentato dal vento Pro-Pal, che sta trascinando con sé la maggior parte della sinistra italiana. «Non me ne capacito», spiega Fiano, «la lotta all’antisemitismo è uno dei valori della Resistenza, è stato un collante della sinistra italiana».

E allora perché il Pd ha votato contro il decreto sull’antisemitismo?

«La sinistra aveva approvato due volte la definizione di antisemitismo contenuta nel decreto, con il governo Draghi e con il Conte bis. In Parlamento però adesso ha prevalso l’istinto di fare opposizione al governo, che non aveva reso possibili gli emendamenti suggeriti, e però definiti “inessenziali”, da Liliana Segre. Tuttavia la senatrice a vita aveva detto che, anche così, il provvedimento non presenta criticità, per questo i dem avrebbero dovuto votarlo. La lotta all’antisemitismo non si può abbandonare, è nel dna del progressismo democratico, un limite invalicabile, un muro portante nella costruzione dell’Europa».

Che reazioni ha ricevuto per il suo addio al Pd?

«Solidarietà da chi mi conosce, insulti dagli altri».Questa sinistra è connivente con gli antisemiti? «Non arrivo a dire questo. Credo che il peccato sul no al decreto contro l’antisemitismo sia stato decidere di semplificare. La norma è stata letta male, interpretata come la volontà di chiudere la bocca ai critici di Bibi Netanyahu, ma non era così».

Però la mutazione genetica del Pd sul tema ebrei è innegabile...

«Anche qui il peccato della sinistra è la semplificazione, voler mettere tutto il bene da una parte e il male dall’altra. Non si può fare: la storia, la situazione in Medio Oriente, è più complessa. Non si può parlare di genocidio, perché la volontà degli israeliani non è distruggere il popolo di Gaza; forse lo è di qualche estremista».

Israele è cambiato dopo il 7 ottobre?

«Non ci sono mai punti di non ritorno. Israele ha subito un trauma che ha lasciato un segno profondo, perché non era mai accaduto nulla di simile, una tale violenza... Questo ha determinato unanimità di consenso verso una risposta che però è andata oltre».

Il Pd è sempre stato il partito guida della sinistra: ora va a ruota di forze più estremiste, a partire dalla posizione su Israele?

«Oggi non voglio mischiare discorsi di politica generale con la posizione sbagliata del mio ex partito sul decreto antisemitismo. Sarà per la prossima volta».