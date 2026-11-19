“Il deputato Pino Bicchielli ha formalizzato il suo ingresso nella Lega, lasciando il gruppo di Forza Italia. Attualmente, è presidente della commissione Rischio Idrogeologico e Sismico. Così, il gruppo parlamentare del partito di Matteo Salvini si rafforza ulteriormente, contando 55 deputati. Dopo il senatore Francesco Silvestro che la scorsa settimana ha aderito alla Lega, la componente campana del partito cresce ancora e raggiunge la quota di quattro parlamentari”. Così una nota diffusa dalla Lega.

Ma l’onorevole Pino Bicchielli non è l’unico deputato ad aver deciso di lasciare Forza Italia e a comunicarlo questa mattina, giovedì 19 novembre. “Lascio con grande dolore Forza Italia”, che è “stata la mia casa politica”. Un partito in cui oggi “non mi riconosco più”. Così all’Adnkronos la deputata campana, Annarita Patriarca. “Quella casa, nel tempo - ha proseguito l’ex Forza Italia - è cambiata profondamente. Dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi ho avvertito una distanza sempre più grande dagli ideali che ci avevano uniti e dal modo di intendere la politica che ci aveva insegnato: ascoltare, dare fiducia alle persone, riconoscere il valore di ciascuno - ha concluso Annarita Patriarca nel suo intervento all’Adnkronos -, trasformare i bisogni dei cittadini in un impegno concreto”.