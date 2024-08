Strage di Bologna, Elly Schlein senza vergogna: "FdI ha la fiamma nel simbolo, ma fanno gli offesi"

03 agosto 2024 a

Non partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma è più agitata di un pugile che deve incassare colpi su colpi da Mike Tyson. Elly Schlein è letteralmente scatenata, in trans agonistica: attacca il presidente del Consiglio Giorgia Meloni quasi come se fosse Rocky Balboa contro Apollo Creed. La strategia è sempre la stessa: mettere in dubbio l'impianto democratico del premier in tutti i modi possibili, dalla strage di Bologna di 24 anni fa fino alla Fiamma presente sul simbolo di Fratelli d'Italia. Un classico più che un cult.

"Io penso che fare la vittima nel giorno della commemorazione della strage del 2 agosto 1980 attaccando il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime vere sia una cosa deplorevole - ha dichiarato la Schlein in un'intervista alla Stampa -. Anche nelle commissioni parlamentari vediamo inaccettabili tentativi di riscrivere la storia. Del resto – ha osservato la segretaria dem – questi si tengono stretti la fiamma nel simbolo e poi fanno pure gli offesi. Noi continueremo a camminare come ogni anno a fianco della città e dei familiari delle vittime. Ma fare la vittima contro le vittime vere, nel giorno stesso della commemorazione di una strage che ha fatto 85 morti e 200 feriti, dimostra che Meloni non è in grado di svolgere il suo compito, di guidare una comunità”.

La segretaria del Pd parla come se il suo partito non avesse mai governato in questi ultimi 10 anni. Secondo la dem, infatti, Giorgia Meloni, il suo partito e quindi il suo governo si dovrebbero far carico di tutti i problemi non ancora risolti in Italia. "Chi governa si deve fare carico di cucire le fratture, sanare le ferite, non è mica normale che quelle famiglie abbiano aspettato quarant’anni per vedere i processi - ha sottolineato la SChlein -. E invece Meloni fa il contrario: divide, spacca il paese, mette gli un contro gli altri. Cerca ogni giorno un nemico, un capro espiatorio, per coprire la mancanza di risposte e l’incapacità di questo governo”.