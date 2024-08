Meloni, lezione alla sinistra: "Mia figlia in Cina? Non capisco le critiche"

06 agosto 2024 a

"Il mio bilancio personale è che non avrai potuto fare di più". Si dice soddisfatta la premier Giorgia Meloni che nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, fuori da domani in tutte le edicole italiane, fa il bilancio di quanto fatto in questi due anni di governo.

A partire dall'avvio di riforme "attese da decenni", come quella sul premierato, quella della giustizia e quella dell'autononomia differenziata. "Tutte riforme - osserva il presidente del Consiglio - contro le quali le forze che vogliono conservare lo status quo, ovvero i loro privilegi, stanno mettendo in campo una opposizione feroce". E fa bene la premier a utilizzare il temine feroce visto l'accanimento delle opposizioni alla riforma. L'autonomia - ricordiamo - che dopo il via libera dalla Camera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024.

E da quel giorno a sbuffare sono in tanti. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sua e-news di stamane ha invitato i cittadini a recarsi a uno dei tanti banchetti allestiti in giro per l'Italia per la raccolta firme contro la riforma. "Prima di staccare definitamente ricordatevi per favore l'appuntamento di giovedì 8 agosto - quando sfideremo il caldo in tante piazze d’Italia per insistere sulla raccolta firme per il referendum contro la legge di Salvini e Calderoli". Ma tra i più accaniti oppositori alla riforma c'è naturalmente anche Elly Schlein che sui social ha parlato di "un traguardo davvero importante", riferendosi alle 448.138 firme conteggiate sul portale.

La segretaria del Pd assicura: "non ci fermiamo qui". Intanto, la premier Meloni non si fa intimorire dai suoi avversari e nel corso dell'intervista rimarca di essere orgogliosa di quanto ottenuto in questi anni. "Sono soddisfatta, per ora dei risultati", spiega a Chi il presidente del Consiglio che osserva: "questo mi porta a voler andare avanti con ancora maggiore determinazione: avevo promesso che avrei lasciato l'Italia in condizioni migliori di come l'avevo trovata e questo obiettivo finora l'ho raggiunto". Per la premier l'Italia "oggi è più stabile, più centrale, più rispettata nel mondo". Parlando della crescita de Paese, Meloni ha evidenziato come "abbiamo raggiunto il massimo storico di occupazione e abbiamo l'inflazione più bassa tra i Paesi del G7".

La premier Giorgia Meloni torna anche sulle critiche ricevute nei giorni scorsi per aver portato con sè la figlia Ginevra in Cina. "Il fatto che io sia arrivata con Ginevra in Cina, scendendo mano nella mano dall'areo, ha fatto molto discutere, Non ne capisco la ragione francamente. Tra viaggi e impegni - spiega la premier - sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici? Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madre come crescere la propria figlia". La premier dichiara inoltre che in Cina c'era in vacanza un'amichetta della figlia alla quale "è molto legata. Quindi era contentissima di vedere Chloe dall'altra parte del mondo".