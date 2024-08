Quirinale, anche gli atleti arrivati a quarto posto incontreranno Mattarella

12 agosto 2024 a

"Il 23 settembre alle ore 11, gli azzurri saliranno al Quirinale per la riconsegna della bandiera delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024». Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa conclusiva della spedizione italiana alle Olimpiadi. Ma c'è una grossa novità. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella riceverà al Quirinale non solo i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma anche coloro che si sono fermati ad un passo dal podio, i quarti classificati. È questo il desiderio che il capo dello stato ha espresso al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Un ribaltamento del protocollo per dare un messaggio importante nel mondo dello spor in pieno spirito olimpico: è importante partecipare, non a tutti i costi vincere.

Infatti In queste Olimpiadi l'Italia non solo ha eguagliato il record di medaglie di Tokyo 2020, con 40 podi, ma ha anche collezionato un numero significativo di quarti posti: ben 20, un record per una singola edizione olimpica. La classifica dei quarti posti in questi giorni è diventata virale e di fatto il Colle vuole premiare a che coloro che pe run soffio, una maledizione, un millesimo di secondo non sono andati a medaglia. Un garn bel gesto.