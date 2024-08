Generale Vannacci, Casini sbrocca a La7: "Lasciamo perdere, siamo alla frutta"

15 agosto 2024 a

a

a

Nel bene e nel male, si continua a parlare del generale Roberto Vannacci, l'uomo da mezzo milione di preferenze eletto al Parlamento europeo tra le fila della Lega di Matteo Salvini.

E da giorni, ancora una volta, si discute delle parole del generale Vannacci su Paola Egonu, la pallavolista azzurra fresca di oro olimpico a Parigi 2024.

La stessa Egonu è finita al centro di un altro caso: il murale in suo onore sulla facciata del Coni a Roma è stato vandalizzato, la pelle nera è stata trasformata in rosa a colpi sommari di bomboletta. Una vergogna dal sapore razzista, condannata anche da Vannacci, ma con un discorso peculiare in cui accostava il gesto a chi fa interpretare, per esempio, "Giulietta a una persona di pelle nera". Secondo Vannacci si tratta di "negazione della realtà".

"Non sono così intelligente...". In Onda: la clamorosa confessione di Casini | Video

Opinioni, quelle del leghista, al centro del dibattito a In Onda, il programma su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, dove nella puntata di mercoledì 14 agosto ospite in studio c'era Pier Ferdinando Casini. E sulla vicenda del generale Casini attacca: "Non ho voglia di commentare Vannacci, non sono così intelligente. Lasciamo perdere perché siamo alla frutta". E ancora: "Non mi sembra abbia lasciato il segno, tutti i giorni fa dichiarazioni come queste", ha concluso Casini. E ora si attende l'eventuale replica di Vannacci…

In Onda, Casini contro Vannacci: qui il video