Arianna Meloni? "Alla Casa Bianca...": la coincidenza che zittisce la sinistra

21 agosto 2024

Due pesi e due misure. È proprio il caso di dirlo parlando di Arianna Meloni, la sorella della Premier su cui da giorni si parla di un ipotetico traffico di influenze illecite per il suo attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato.

C'è chi parla addirittura di "parentocrazia", come il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dimenticando forse che la sorella del Presidente del Consiglio non riveste alcun ruolo nell'esecutivo. Ma forse non c'è tanto da stupirsi se qui in Italia ogni scusa è buona per incolpare la premier di qualche misfatto. Come scrive Il Giornale lo abbiamo già visto in passato, quando un servizio televisivo targato Striscia La Notizia mandò in onda il dietro le quinte del compagno Andrea Giambruno. E poi alla sinistra si sa, piace tantissimo ficcare il naso nella vita dei famigliari della Premier tanto che hanno avuto da ridere perfino sui viaggi con la figlia Ginevra. A finire nel mirino era stato perfino il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, reo di essere sposato con la sorella della premier.

Eppure, dall'altra parte del mondo, certe figure diventano simboli, idoli da ammirare e seguire. Stiamo parlando della candidata alla corsa presidenziale americana Kamala Harris che nel suo entourage ci ha messo mezza famiglia comprese le nipoti. C'è spazio davvero per tutti, anche per il consorte della sorella Maya, Tony West, suo fidato consigliere.

West ha preso davvero sul serio il suo ruolo tanto che si è pure preso un periodo di aspettativa dal suo incarico di responsabile legale di Ubercome. Ma si è letto ben poco anche del fatto che la sorella di Kamala, Maya, è stata fin dagli albori la guida di questa campagna elettorale. Maya le fu molto vicina anche nel 2019, quando Kamala Harris era impegnata alla corsa a procuratore della California. Ma Maya Harris è davvero una prezzemolina e si è vista vicina alla sorella anche nel 2016 quando la Harris fece la sua corsa al Senato.