Renzi, l'annuncio dell'alleanza: "Con il centrosinistra alle regionali? Sì"

22 agosto 2024

"Se sosterremo gli stessi candidati del centrosinistra in tutte e tre le regioni al voto. Sì": Matteo Renzi lo ha detto a L'Aria che tira su La7, confermando di fatto la vicinanza sua e del suo partito, Italia viva, al centrosinistra. "Oltre gli abbracci alla partita del cuore quello che conta è quello che Schlein ha detto politicamente - ha proseguito il senatore ed ex premier - ha detto che la destra può essere battuta dal centrosinistra ma senza veti e senza parlare del passato".

Parlando della Regione fino a poco tempo fa amministrata da Giovanni Toti, poi, Renzi ha spiegato: "In Liguria la vicenda è semplice. Si parla delle cose da fare. Sto aspettando" le linee del "centrosinistra ligure sui punti programmatici aperti. Noi abbiamo fatto degli accordi (anche con il centrodestra, ndr) a seconda delle città. Ovvio che d'ora in avanti, se stiamo con il centrosinistra non potremmo stare con il centrodestra ma occhio: questo vale per tutti".

Sui recenti provvedimenti approvati in ambito giustizia, Renzi ha dichiarato: "Io sono un ammiratore della storia personale di Nordio. Ma per questo mi fa impressione vederlo circondato da giustizialisti come il suo sottosegretario Delmastro. Fino a questo momento da Nordio ci sono state solo chiacchiere e chiacchiere". E ancora: "Paradossalmente il governo di destra ha aumentato i reati. Toglie l'abuso d'ufficio e ne mette un altro, proprio per accontentare i giustizialisti. E poi fanno voli pindarici" sulla separazione delle carriere.