L'Aria che tira, Mannheimer: "Forza Italia? Riposizionamento politico"

"Questa proposta di Forza Italia fa parte non tanto della voglia di affermare questa legge, penso anch'io che non si farà, ma di una nuova immagine politica che porta Forza Italia a schierarsi più al centro, con attenzione ai diritti come avevano suggerito Marina e Pier Silvio Berlusconi": il sondaggista Renato Mannheimer, ospite di Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito del recente interessamento degli azzurri allo ius scholae.

"In questo - ha proseguito Mannheimer - seguono l'opinione pubblica, è ragionevole pensare che la maggioranza dell'opinione pubblica sia a favore dello ius scholae. Salvini si tiene il suo elettorato e fa bene ma la maggioranza è a favore. Quindi FI cavalca qualche cosa che ha successo, io credo che tutto si concentri in una manovra politica di riposizionamento di FI".

"Programma leggermente diverso. Poi loro...". Immigrazione, Salvini alza il muro su Forza Italia

Diversa, appunto, l'opinione di Salvini, che a margine del Meeting di Rimini sullo ius scholae ha detto: "Non è una priorità e non è nell'agenda di governo. Non ho voglia di fare polemica. L'Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze di tutti. Concediamo più cittadinanze a cittadini stranieri rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Germania. Quindi legge che va bene non si cambia".