4 di Sera, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa sulle tasse: "Francamente non se ne può più"

23 agosto 2024 a

a

a

"Le priorità le conosciamo tutti e sono d'accordo che ci siano quella della sanità e quella del tagliare le tasse perché francamente non se ne può più": Rita Dalla Chiesa lo ha detto in collegamento col talk 4 di Sera su Rete 4, parlando della prossima manovra economica. La deputata di Forza Italia si è poi auspicata che i sindacati non creino ulteriore caos e che non mettano in pratica quell'autunno caldo più volte annunciato. "Cerchiamo di portare a casa quello che dobbiamo portare a casa, la gente non ne può più di piazze, sindacati. Ha bisogno di certezze".

"Quindi - ha proseguito la Dalla Chiesa riferendosi ai membri del governo - va benissimo che loro si siedano intorno a un tavolo e che non litighino e trovino un accordo perché l'italiano possa dire 'va bene'". In studio anche la dem Alessia Morani, secondo cui la situazione in Italia sarebbe peggiorata da quando la destra è al governo. A tal proposito, la deputata azzurra è stata netta: "E' inutile dire 'quando c'eravamo noi si stava meglio'. Adesso non ci siete più, vi sedete con questo governo e si prendono le misure necessarie perché i cittadini abbiano la possibilità di vivere una vita leggermente migliore di quella vissuta fino a oggi".