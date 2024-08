La lista dell'odio comunista: ecco i nomi dei nemici da abbattere

24 agosto 2024 a

Dal letamaio della Storia alla lista degli «agenti sionisti in Italia» il passo è brevissimo e oggi può essere fatto solo a sinistra. Da qualcuno a sinistra del Pd e dei suoi cespugli più estremisti, al confine con quel mondo pronto a passare alla clandestinità e alla lotta armata che l’Italia ha visto in azione dai «formidabili» anni Settanta.