Arianna Meloni, il veleno del piddino Orlando: "Perché usano il gossip"

L'annuncio della fine del matrimonio tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida ha scatenato la sinistra. Colpi di sole senza fine hanno spinto diversi esponenti del mondo progressista, tra giornalisti e politici, ad esprimere commenti piuttosto poco rispettosi di una vicenda strettamente personale che riguarda la sorella del premier.

Parole pesanti quelle che hanno avvelenato questa giornata a cui si aggiungono le dichiarazioni del deputato dem Andrea Orlando che sui social dice la sua su quanto affermato da Arianna Meloni sparandola davvero grossa: "Che la prossima manovra economica sarà particolarmente difficile si capisce dalla quantità di stupidaggini sulle quali il governo e le forze di destra cercano di deviare l’attenzione dell’opinione pubblica", scrive Orlando, deputato del Pd.

"Presunti complotti, gossip, polemiche e annunci di epocali riforme cresceranno in modo direttamente proporzionale al numero dei miliardi che mancheranno all’appello da qui a qualche settimana. Le certezze sono tre: 1) si procederà con la liquidazione di beni pubblici; 2) l’attenzione si sposterà sui pensionati e i pensionandi (altro che cancellare la legge Fornero!); 3) si darà la colpa all’Europa", ha aggiunto. Una tesi del tutto delirante in cui di fatto si accusa addirittura la sorella del premier di aver usato il "gossip" per "distogliere l'attenzione dalla manovra". Le parole di Orlando si commentano da sole.