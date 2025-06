Arianna Meloni spiana Schlein e Landini: "C'è chi fa i referendum e chi..."

"La sinistra è andata in confusione, si è ritrovato un governo Meloni che sul mondo del lavoro ha fatto quello che loro non hanno fatto in dieci anni", incalza la responsabile della segretaria politica di FdI. "Hanno ricevuto una sonora e totale bocciatura . Oggi - prosegue - abbiamo un milione di nuovi posti di lavoro, cresce il lavoro femminile".

"I dati sul lavoro sono chiari: un milione di nuovi posti, cresce il lavoro femminile, abbiamo aiutato e sostenuto le imprese e ci siamo occupati delle famiglie, abbiamo smesso di buttare i soldi dalla finestra come la vergogna del reddito di cittadinanza investendo su chi può lavorare", snocciola i successi con orgoglio l'esponente di FdI. "Andremo avanti portando avanti il nostro programma che abbiamo messo a punto senza inventare nulla di nuovo, con proposte concrete, come lo stare al fianco dei lavoratori, famiglie e imprese, con proposte di equità" e "l'economia è ripartita e continueremo sempre con questa visione perché il lavoro non può essere considerato solo un numero ma è dignità, futuro e libertà e noi stiamo dalla parte di chi vuole rendere l'Italia una grande nazione come merita".