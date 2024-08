Meloni, la postilla nel video sulla balla di Repubblica: "Chiusa parentesi...", lezione alla sinistra

29 agosto 2024 a

a

a

Giorgia Meloni non ha usato giri di parole: secca smentita a Repubblica sulla bufala della presunta abolizione dell'assegno unico. Il premier con un video pubblicato sui social insieme al ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, ha messo in chiaro le cose e spazzato via la fake news di Maurizio Molinari: "Io e il ministro Giorgetti volevamo dire che, poiché leggiamo ogni giorno ricostruzioni di quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere, bisogna diffidare di certe ricostruzioni". Ma non finisce qua. Infatti il video del premier ha una piccola postilla che in tanti hanno sottovalutato.

Ed è di fatto un altro "sganassone" ai progressisti che provano ad avvelenare i pozzi con false notizie ma anche nascondendo alcuni diktat assurdi che arrivano da quella parte di Bruxelles che guarda a sinistra: "Oggi l’ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire l’assegno unico - spiega Meloni - quell’assegno unico che noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi, visto che la commissione Europea ci dice che dovremmo darlo anche a tutti i lavoratori immigrati che esistono in Italia, il che vuol dire di fatto uccidere l’assegno unico, chiusa parentesi, volevamo dire che, siccome la legge di bilancio ancora la dobbiamo scrivere, diffidate dalle ricostruzioni". E in quel "chiusa parentesi" c'è un messaggio fin troppo chiaro...