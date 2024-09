Sondaggio Dire-Tecné, Pd in forte calo alle spalle di Fdi: crescono M5s e FI, tutte le cifre

01 settembre 2024 a

Dopo un'estate di veleni e di attacchi continui contro Giorgia Meloni, ecco che arrivano i primi dati che offrono un quadro chiaro sulla situazione politica nel nostro paese sul fronte delle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia resta il primo partito e guadagna lo 0,2%, rispetto all’ultima rilevazione risalente al 26 luglio e si porta al 29,1% di preferenze degli italiani.

È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 29 e 30 agosto. In seconda posizione, il Pd che però perde oltre mezzo punto (-0,6%) e si attesta al 24%. Sul gradino più basso del podio, appaiati, Forza Italia e M5s. Entrambi i partiti guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Leggero calo per la Lega che non va oltre l’8,3% (-0,2%) e Avs, ferma al 6,2% (-0,5%). Chiudono la classifica Azione, Iv e + Europa, rispettivamente al 2,8%, 2% e 1,9%. E anche sul fronte sul fronte della fiducia nei leader Giorgia Meloni resta saldamente in testa alla classifica delle preferenze co. il 43 per cento. Al secondo posto confermato Antonio Tajani che guadagna lo 0,5% e si porta al 36,7%. Seguono la leader Pd Elly Schlein al 31,2% (-0,1) e Giuseppe Conte sale al 30,1%. Il presidente M5s guadagna lo 0,8% dei consensi rispetto a 30 giorni fa.