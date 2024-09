Maria Rosaria Boccia vola a 100mila seguaci: come monetizza lo scandalo

06 settembre 2024 a

a

a

Fino a qualche giorno fa il nome di Maria Rosaria Boccia era sconosciuto a gran parte degli italiani. Poi, grazie a tutto il clamore mediatico scaturito dalla sua relazione affettiva con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è diventata un personaggio inseguito dai principali media progressisti nel nostro Paese e seguitissimo sui social. Quasi come se fosse una influencer. Ma come ha fatto a raggiungere tutta questa popolarità? E ci potrebbe essere un ritorno economico grazie allo scandalo Boccia-Sangiuliano?

Gli analisti di Arcadiacom.it, un think thank che si occupa di "condividere idee per raggiungere un unico obiettivo, hanno analizzato i numeri social dell'ultima settimana raggiunti da Maria Rosaria Boccia. E quello che hanno scoperto è a dir poco "scandaloso". Come sostiene Domenico Giordano, socio dell'ente, "il fandom dell'account Instagram è cresciuto morbosamente con l'avvio delle 'stories', passando da 27mila a 100mila follower". Un dato di assoluto peso, soprattutto se comparato al periodo precedente allo scoppio dello scandalo amoroso. La Boccia, appena i media hanno cominciato a discutere della sua vicenda, ha cominciato ad acquisire seguito sul suo profilo Instagram. Ma con moderazione. Il 29 agosto ha ottenuto un +231, due giorni dopo un +528 e così più o meno fino al 3 settembre.

"Forse ha disturbato certi poteri...": complotto contro Sangiuliano, contro chi punta il dito la Mennuni

Dal 3 settembre c'è stato un vero e proprio turning-point. Quel giorno il suo profilo Instagram ha visto un incremento di 8797 nuovi follower. Tale aumento si spiega con il fatto che proprio quel giorno il ministro Sangiuliano si è recato a Palazzo Chigi per presentare le proprie dimissioni al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi respinte dal premier. Il 4 settembre, invece, la Boccia ha visto il proprio account Instagram, schizzare alle stelle grazie a un aumento di 28.076 nuovi seguaci. Il motivo? L'intervista che il titolare del dicastero della Cultura ha rilasciato al Tg1, dove in sostanza ammetteva di aver avuto una relazione con la Boccia. E la portata delle dichiarazioni ha permesso a Maria Rosaria di mantenere il successo social anche il giorno seguente: +29.441 follower.

"La dinamica evolutiva del fandom dell'account Instagram di Maria Rosaria Boccia - ha sottolineato Giordano - è stata dopata sia dalla copertura mediatica della vicenda esplosa tra fine agosto e i primi giorni di settembre, sia da una strategia social che potremmo definire di teaser stories, che hanno però acceso la curiosità morbosa degli utenti". Secondo l'analista di arcadiacom, la Boccia avrebbe utilizzato le Instagram stories "per lanciare degli ami e solleticare l'attenzione degli utenti che si sono convertiti in nuovi followers". Ma qual è il valore monetizzabile dello scandalo? Giordano non ha dubbi: "Il delta tra 27mila e 100mila", ovvero quest'ultimo guizzo in termini follower è quello che potrebbe permettere alla Boccia, grazie alle attività social, un salito di qualità in termini di ritorno economico.