Sangiuliano, Conte gela il Pd alla Festa dell'Unità: "Gli ho telefonato, cosa gli ho detto"

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato accolto con grandi applausi e ovazioni sul palco della Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Tra il pubblico, anche diversi militanti pentastellati. Quelli del Pd, sicuramente bendisposti verso l'ex premier nel nome della vecchia intesa giallorossa e dell'ambizioso progetto del campo larghissimo (traducibile con: disposti a tutto, e a tutti, pur di far cadere il governo Meloni), saranno però rimasti un po' spiazzati dalle parole dell'avvocato su Gennaro Sangiuliano.

Quando la notizia delle dimissioni del ministro della Cultura diventa ufficiale e viene annunciata, il popolo dem è esploso in un esultanza scomposta, quasi da stadio. Conte, però, si dimostra sorprendentemente "clemente": rivelando di aver telefonato all'ormai ex ministro (già sostituito da Alessandro Giuli) "per esprimergli la mia solidarietà umana e personale, non politica".

"C'è un ministro che avverte l'esigenza di dimettersi quando una premier gli dice di restare lì, ti difendo io. Di fronte a casi Delmastro, Santanchè, Lollobrigida: tutti inamovibili", prosegue Conte, facendosi via via più velenoso e in piena sintonia con il pubblico. "Non è costume di questo governo perchè è un governo che anche di fronte ai fatti più gravi, reagisce con l'assoluta solidarietà tribale di partito".

"Non ho elementi per dire se da questa vicenda possano venir fuori situazioni imbarazzanti anche per l'intero governo - prosegue -. È stata una vicenda gestita malissimo. Abbiamo una privata cittadina che pare abbia acquisito informazioni che potrebbero riguardare non solo un ministro". Insomma, secondo Conte l'influencer di Pompei Maria Rosaria Boccia potrebbe far "scricchiolare" addirittura il governo.

Conte ha parlato di "un clima familistico diffuso" e ha detto che l'esecutivo "sta dimostrando tutte le sue carenze nella cultura di governo e nella capacità di governare". "C'è un problema di grave carenza nel governo: quali sono misure che ricordate di questo governo? Eppure sono più di due anni. E che cosa hanno fatto?", ha aggiunto il leader pentastellato.