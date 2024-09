Maria Rosaria Boccia, la Nemo Hub: "Non gestiamo la sua comunicazione"

07 settembre 2024 a

Nei giorni scorsi alcuni media italiani avevano riportato che dietro all'ascesa repentina di Maria Rosaria Boccia ci fosse un team di avvocati, comunicatori, social media e giornalisti. Tra i componenti di questo gruppo veniva citata una certa Simona De Melas, che si sarebbe occupata di public relation legata alla società di comunicazione Nemo Hub. E poi ci sarebbe anche Umberto Ruocco, esperto di comunicazione. I due avrebbero ricondiviso tutti i post della Boccio contro l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E avrebbero gestito alcuni venti tra cui il Festival della Bellezza di Sanremo e un incontro sulla medicina estetica alla Camera dei deputati.

Ma oggi, sabato 7 settembre, è arrivata la secca smentita direttamente dalla società di comunicazione. La Nemo Hub "si dissocia totalmente dalle ricostruzioni giornalistiche fatte da alcune testate in cui viene riportato il nostro nome, della società e della nostra consulente Simona De Melas" in riferimento alla comunicazione di Maria Rosaria Boccia. La società Nemo Hub Srl, si legge nella nota, precisa che "non ha nessun contratto e nessun mandato dalla dottoressa Boccia e rigetta tutte le notizie riportate da alcune testate e ha già dato in mano ai suoi legali di procedere".

Nemo Hub "si occupa di musica e di spettacolo, non è in alcun modo coinvolta professionalmente con la dottoressa Boccia né per quanto riguarda la comunicazione adottata dalla stessa per i fatti di questi giorni con l'ex ministro Sangiuliano né tantomeno per il Festival della Bellezza realizzato dalla signora Boccia, al Casinò di Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana. Nemo Hub in quel contesto era stata invitata a parlare delle proprie attività che svolgeva durante la kermesse sanremese". I Soci di Nemo Hub, Samuele e Simone Priolo, e la consulente De Melas "hanno altresì un rapporto di amicizia con la signora Boccia da più di dieci anni", ma "non svolgono e non hanno mai svolto insieme nessuna attività lavorativa o professionale di alcun tipo sino a ora", conclude la nota.