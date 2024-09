Venezia, Antonio Scurati scende in campo: "Pronto a fare da fiancheggiatore"

07 settembre 2024 a

"Qualche avance mi viene fatta. Candidato sindaco no, però l'idea di fare il fiancheggiatore, di dare una mano nel caso di Venezia, che mi è carissima, mi stuzzica". Lo scrittore Antonio Scurati è pronto a scendere in campo per succedere al posto di Luigi Brugnaro, dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto come protagonista. L'annuncio è arrivato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha partecipato alla presentazione della serie tratta dai suoi libri su Mussolini. Una mossa che però ha sorpreso - come riporta il Corriere della sera - il direttivo del Pd della zona: "Magari. Ma chi glielo ha chiesto? Ci potevate pure avvisare".

La discesa in campo dello scrittore antifascista avverrebbe nella città dove è cresciuto. E dove ora vuole spodestare il centrodestra. "Il mio convincimento - ha spiegato Antonio Scurati - è che al di là degli aspetti giudiziari, il governo di Venezia sia impresentabile, gravato da un conflitto di interessi macroscopico, una vergogna che di sicuro non aiuta la città".

Ma l’affondo di Scurati ha spiazzato i dem veneziani: non si sa da dove sia arrivato il supporto per l’autocandidatura. Tuttavia, gli animi sono sereni e ben disposti nei suoi confronti: "Che Antonio Scurati sia a disposizione per Venezia è una bellissima notizia. Un’intellettuale che è cresciuto a Venezia che si mette a disposizione e a servizio della sua città. Ne siamo contenti e spero ci sarà modo di confrontarsi per il bene della nostra città", spiega la segretaria del Pd Monica Sambo.