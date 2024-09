Sondaggio Mentana, FdI resta il primo partito: avanzano Pd e FI. Ecco le cifre

09 settembre 2024 a

Come ogni lunedì, torna il consueto appuntamento con il sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. I dati di oggi, lunedì 9 settembre, vedono lievi oscillazioni con il segno meno rispetto alla scorsa settimana in Fratelli d'Italia e Lega. I due partiti di centrodestra calano rispettivamente -0,1 e -0,2. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni resta prima con il 30,2 complessivo. Il Carroccio, invece, si attesta all'8,3. Restando nello schieramento di destra, Forza Italia guadagna lo o,1 per cento, sale all'8,5. E supera così la Lega.

Se ci spostiamo dalle parti dell'opposizione, il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,1% e scende all'11,5%. Buone notizie per il partito democratico. Il Nazareno avanza del 0,2, Verdi e Sinistra dello +0,3 e arrivano così al 7,2%. La formazione politica guidata da Elly Schlein si continua a confermare il primo partito del campo largo con il 22,5 dei potenziali voti distanziando fortemente i Cinquestelle. Quanto ai partiti minori si profila stazionaria Azione, in aumento Italia viva, in calo gli altri.

C'è poi questa settimana il quesito sullo Ius Schole. In sostanza il 61 per cento degli intervistati si dichiara favorevole alla cittadinanza per stranieri che abbiano frequentato la scuola in Italia, con un distinguo: il 42 per cento è d'accordo sulla concessione dopo 10 anni di scuola, il 19 dopo soli 5 anni. Nel dettaglio anche le percentuali nei singoli partiti. In disaccordo il 39 per cento.