Draghi, "colata di bava in corso. A chi dovete fare attenzione"

"Colpo di coda di Maria Rosaria Boccia. Quando si pensava fossimo agli ultimi lapilli, ci ha pensato Bianca Berlinguer". Apre così Daniele Capezzone la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Tra qualche ora, in serata, a E' sempre CartaBianca su Rete 4 interverrà Lady Pompei, che già settimana scorsa aveva creato scompigli in tv a In Onda.

"Questo scatena i dubbi di Giorgia Meloni, è una decisione autonoma della Berlinguer? Cosa c'è dietro? Se n'è parlato ieri a margine del vertice di maggioranza".

A proposito di apparizioni televisive (un po' più impattanti...): attesa in America per il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. "All'angolo pugilistico di Kamala ci sono già i pesi massimo Alan Friedman e Gianni Riotta che le spiegano cosa deve fare per colpire alla mascella Trump".

Però oggi non ci sono Boccia o Kamala che tengano: "Mario Draghi, solo Draghi. Aprite gli ombrelli perché le colate di bava sono in corso - ironizza il direttore editoriale di Libero -. La cosa divertente è che ci sono elogi socialisti, più o meno consapevoli di essere socialisti, ci sono critiche ancora più socialiste, del tipo serviva più dirigismo, ci sono gli elogi di chi non ha nemmeno letto il report ma va a sensazione e c'è chi si chiede 'cosa mi conviene? Massì, forza Mario'. Diciamo che oggi per trovare articoli critici nel coro di voci bianche, ma non ci permettiamo, ci sono solo tre articoli".