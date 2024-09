Maria Rosaria Boccia, stop agli ingressi alla Camera

10 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia ha chiuso con le scorribande con i suoi occhiali da sole da 007 nei corridoi dei palazzi del potere. Infatti l'influencer di Pompei non potrà più accedere a Montecitorio. L'imprenditrice campana sui cui si basa il caso-Sangiuliano è infatti finita nel mirino della Commissione di Sicurezza della Camere subito dopo la divulgazione delle clip realizzate dalla stessa Maria Rosaria Boccia con gli occhiali smart.

Clip che poi, come è noto sono state postate su Instagram. L’organismo, composto dal vicepresidente della Camera, Sergio Costa, e dai tre deputati questori, Benvenuto, Trancassini e Scerra, a quanto apprende Adnkronos e come anticipato da Il Foglio, ha sopseo i permessi d’ingresso per la Boccia, 'colpevole' di aver prodotto video senza autorizzazione all’interno della Camera.

Tecnicamente la sospensione dei permessi di accesso è una sanzione senza scadenza, rivedibile solo con una eventuale nuova deliberazione del comitato. Quella della sospensione è la pena più severa prevista per casi del genere, ben oltre dunque il semplice "richiamo" di cui si era parlato negli scorsi giorni. Intanto questa sera Maria Rosaria Boccia sarà ospite a È sempre Cartabianca, il programma di rete 4 del martedì sera condotto da Bianca Berlinguer. Si tratta della seconda uscita in tv dopo quella su La7 a In Onda dove per 40 minuti è stata intervistata da Luca Telese e Marianna Aprile.