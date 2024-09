Open Arms, La Stampa "grazia" Giuseppe Conte: cosa non gli chiede nell'intervista

16 settembre 2024 a

Salvini, Trump, Conte e Grillo: "Nell'ordine che preferite sono questi i 3 temi dominanti sui giornali di oggi", premette Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Sul fronte interno, c'è la richiesta abnorme di 6 anni di carcere contro Salvini per la vicenda Open Arms-immigrazione. Il Corriere appare meno squilibrato rispetto agli altri giornali, ma l'editoriale di Bianconi è molto pesante. Il Foglio, solitamente garantista, dice con il direttore Cerasa che sono state violate delle convenzioni internazionali. Ma in prima pagina sorprendentemente il Foglio torna garantista nei confronti della vicenda di una giornalista... Pesantissima La Stampa, che ospita una intervista a Giuseppe Conte graziandolo riguardo alle sue responsabilità sulla vicenda, e naturalmente Repubblica".

Altro tema, "il lancio di pesci in faccia tra Conte e Grillo. Grillo dice: 'Conte mi vuole estromettere'. E Conte che fa dire ai suoi: "Così stai sabotando il Movimento e così viene a messo a rischio anche l'intesa contrattuale con te'".

Vicenda incommensurabilmente più grave: il nuovo attentato non riuscito contro Trump in Florida, presso il suo campo da golf dove stava giocando. "I giornali italiani sono avari sulla questione, bisogna andare sul Wall Street Journal per trovare le tre domande più significative", compresi i dubbi sul Secret service che dovrebbe proteggere il candidato repubblicano alla Casa Bianca da qui alle elezioni di novembre.