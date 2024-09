Giovanni Floris scarica Maria Rosaria Boccia: "Le sue dichiarazioni non bastano"

16 settembre 2024 a

Ormai Maria Rosaria Boccia ha stufato un po' tutti. L'imprenditrice campana, infatti, non solo ha stancato la politica e gli elettori italiani - che secondo gli ultimi sondaggi non sembrano essere stati influenzati dalle sue "prodezze" -, ma anche i giornalisti. Lady Pompei - questo dobbiamo riconoscerlo - è riuscita nell'impresa di costringere un ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a presentare le sue dimissioni irrevocabili al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E, di conseguenza, è stata capace di costruirsi un personaggio ad hoc: la vendicatrice (non mascherata) che si batte contro gli uomini di potere.

Grazie alla popolarità che si è conquistata sui social grazie alle sue Instagram stories, per qualche giorno Boccia è diventato il personaggio più ricercato dai quotidiani progressisti e dalle televisioni. Ma la sua striscia vincente si è interrotta bruscamente dopo quel rifiuto all'ultimo minuto a Bianca Berlinguer, che l'aveva invitata a È sempre Cartabianca, il suo talk show politico in onda su Rete 4. In quell'occasione, l'imprenditrice campana ha perso gran parte della sua credibilità. Soprattutto dopo aver attaccato la conduttrice di Mediaset e la sua redazione giornalista colpevoli - secondo Boccia - di non essere sufficientemente preparati sul suo caso.

Dopo la Berlinguer, come riporta ilTempo, anche Giovanni Floris scarica Maria Rosaria Boccia. Il conduttore, pronto tornare in onda con il suo DiMartedì, ha spiegato "come sulla vicenda c’è ancora da dire, ma penso che ormai l’inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni". Un comportamento simile, d’altronde, lo aveva avuto qualche giorno prima Bruno Vespa, dichiaratosi indisponibile ad averla sulle poltrone di Porta a Porta: "Non voglio – aveva spiegato – essere usato come uno strumento, dunque non è mio interesse intervistare la Boccia".