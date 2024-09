Elly Schlein e la sparata sul governo Meloni: "Sciacallaggio sull'alluvione"

19 settembre 2024 a

L'Emilia Romagna è sotto l'acqua. Ancora una volta questa terra è stata martoriata dalle piogge improvvise che hanno messo in ginocchio la zona di Ravenna, di Rimini ma anche Faenza. Stato d'allerta ovunque. E mentre i cittadini emiliano-romagnoli provano a combattere la piena, il Pd (che amministra la regione) di fatto ha trovato il tempo per fare polemica. Il tutto per attaccare il governo. Questa mattina alcuni esponenti della Regione hanno attaccato l'esecutivo sui fondi per i lavori sul territorio dopo la grande alluvione di qualche tempo fa. Fondi che sono arrivati regolarmente ma che la Regione, a quanto pare, non ha usato fino in fondo facendosi trovare impreparata davanti a questa nuova emergenza. Ma in questo momento di allerta e paura per la popolazione le polemiche politiche andrebbero lasciate fuori.

Ma il Pd non è dello stesso parere e dopo aver attaccato il governo, per bocca della segretaria Elly Schlein arriva questa dichiarazione che farà discutere parecchio: "Piena vicinanza a comunità e territori nuovamente colpiti dagli eventi alluvionali delle scorse ore. Mentre gli amministratori dell’Emilia-Romagna hanno passato la notte a gestire l’emergenza, organizzare soccorsi e sostenere la popolazione, la destra di governo si è messa subito a fare sciacallaggio politico per fini elettorali.

Giorgia Meloni aveva fatto, più di un anno fa, una inutile passerella con gli stivali nel fango a promettere 100% di ristori a famiglie e imprese che non sono mai arrivati. Non hanno messo risorse adeguate. Hanno perso due mesi per nominare un Commissario su cui hanno concentrato tutte le prerogative e i poteri; hanno individuato nell’esercito, a Roma, la struttura commissariale a dispetto del territorio, hanno voluto a tutti i costi centralizzare e adesso scaricano responsabilità e problemi sugli amministratori locali. Prima ancora che ridicolo è indecente". Ricordiamo che Elly Schlein si fece vedere in Emilia Romagna solo 9 giorni dopo l'alluvioni. Ma son dettagli...