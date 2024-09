Emilia Romagna, niente opere per ostilità ideologica: i compagni sono indifendibili

21 settembre 2024 a





Premessa numero uno: stavolta - non dispiaccia ai compagni che strillano - il governo ha quasi completamente ragione, e la sinistra ha quasi completamente torto rispetto all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna: parlano chiaro le cifre, pubblicate ieri e oggi da Libero, che attestano le risorse stanziate e fatte arrivare dal governo, e la quota non spesa/non utilizzata/non messa a terra dalla regione e dagli enti territoriali a guida rossa. Premessa numero due: è comunque vero che, specie dal punto di vista di chi si ritrova con il fango fino all’altezza del bacino o delle ginocchia (quando va bene), le polemiche politiche e i rimpalli di responsabilità producono comunque un suono respingente, e finiscono per minare ulteriormente la già fragile fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Premessa numero tre: è vero che, quando si parla di grandi opere, la lentezza snervante è la regola italiana. Ed è ancora più vero che tutto ciò che non viaggia in deroga rispetto alle regole ordinarie rischia di restare impantanato odi finire addirittura su un binario morto. (...)

