Dall'Emilia dem un fiume di bugie su alluvione e fondi sprecati

22 settembre 2024 a

a

a

Il Partito Democratico è specialista nel suggerire agli altri le soluzioni per i problemi che ha creato lui. Il consiglio dei ministri ieri non ha fatto in tempo a stanziare venti milioni di euro per tamponare i danni delle alluvioni dei giorni scorsi, specificando che è solo un primo intervento, che già Irene Priolo, la vicepresidente facente funzioni dell’Emilia Romagna, si lamentava. «Non basteranno» ha commentato. Non saranno sufficienti, ma il problema principale non sembra che il governo non mandi quattrini, quanto piuttosto che la Regione non riesca a spenderli.