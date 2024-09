Rossi di invidia per Giorgia ed Elon

25 settembre 2024 a

Meloni alle Nazioni Unite, Giorgia premiata da Musk. La premier che scherza con il miliardario volante. Sorrisi, flash, carta patinata, aperture dei tg. Oddio la Cnn. Per non parlare di quei destri di Fox News – cielo! – pure la Bbc. Un ciclone, Giorgia Meloni in terra americana. Una cosa da Far West, con lui, il nemico pubblico, l’uomo che vuole abbattere la democrazia a colpi di social network, quello con la testa incorporata nei satelliti.