Elsa Fornero, barzelletta a Tagadà: se l'occupazione sale... "è merito nostro!"

Pomeriggio di giovedì 26 settembre. Eccoci a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7. Tra gli ospiti Elsa Fornero, ahinoi indimenticabile ministro "delle Lacrime" e della draconiana riforma delle pensioni che ci "regalò" gli esodati, e il nostro Francesco Specchia. All'ordine del giorno Elon Musk e Giorgia Meloni.

Si torna a New York, alla consegna al premier da parte del tycoon del Global Citizen Award 2024. Si torna soprattutto alla cena di gala che ha seguito l'evento, agli sguardi di intesa tra i due. Viene mostrata una foto di Giorgia ed Elon in cui si guardano e sorridono. E, sorniona, Panella chiede a Fornero un commento "sintetico" sulla fotografia in questione. "Lei ha guardato e ha pensato... ?".

Peccato che, con buona pace dell'invocata sintesi, Fornero scelga di divagare. "Prima l'altra cosa...". E l'altra cosa era un dibattito su mercato del lavoro e Pil, sulla sfilza di segni positivi che sta incassando il governo. "È vero che l'occupazione sta aumentando, è aumentata. È una cosa buonissima questa, come Paese dobbiamo dirlo", premette con apparente sincerità Elsa Fornero. Peccato che a strettissimo giro di posta aggiunga: "Però per essere onesti bisogna dire che questo è frutto di riforme nel tempo, è frutto di un cambiamento di atteggiamenti e mentalità e regole che quelle riforme hanno indotto, perché il mercato del lavoro non reagisce così", sentenzia. Insomma - questo il succo - se l'Italia oggi va bene il merito è "loro", ovvero dei governi pendenti a sinistra che hanno preceduto l'attuale esecutivo.

Una risposta a Fornero la offre Specchia: "Lei mi insegna che i grandi statisti sono quelli che recepiscono il meglio delle riforme precedenti, indipendentemente dall'ideologia politica. E io credo che Meloni, che ha cambiato molto l'ideologia politica, sia la miglior soluzione per un governo sano, in prospettiva". Interviene Panella: "Non abbiamo tempo per il dibattito".

Si torna dunque al principio, alla foto di Giorgia ed Elon. E finalmente, dopo il lungo preambolo economico, Elsa Fornero ci concede la sua visione, la sua interpretazione. "Quando ha guardato Elon Musk avrà detto... chissà se mai me lo perdoneranno questo". Il riferimento, con tutta probabilità, è all'utero in affitto, a Tesla (un'auto elettrica), alle voci sul consumo di droga di Musk, tutte circostanze che per lorsignori, per la sinistra, dovrebbero spingere Giorgia lontano dal tycoon. Ragionamento, va detto, superficiale, miope, di rara pochezza. Ma tant'è, il ragionamento piace. Soprattutto piace a Tiziana Panella, che si profonde in una chiassosa risata e chiosa: "Lei ci ha tradotto il pensiero di Meloni!". Una Fornero quasi divinatoria...