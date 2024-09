Anche i partigiani amavano la Patria che la sinistra odia

29 settembre 2024 a

Nella sua brillante rubrica sul Giornale, Luigi Mascheroni, due giorni fa, ha riportato tre recenti dichiarazioni, assai simili. Anzitutto quella di Lilli Gruber: «Mi sento poco bene a parlare di patria e di nazione». Poi quella di Alessandro Milan: «La parola Patria mi provoca un brivido lungo la schiena». Infine quella di Lella Costa: «Scusate, ma io non riesco (... ) a dire la parola nazione o patria». Ma perché? Sono parole da aborrire? Perché le usa Giorgia Meloni? Perché sarebbero “fasciste”? Evidentemente costoro – come molti che si ritengono antifascisti - ignorano che proprio tali parole risuonarono spesso sulle labbra (e nel cuore) dei partigiani condannati a morte prima della fucilazione (non a caso la Resistenza al nazifascismo si considerò il compimento del Risorgimento). (...)



